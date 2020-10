Zuid-Italië vreest tweede golf; 'Helft ondernemers dreigt failliet te gaan'

Het is te zien aan de andere kant van de stad. Lange rijen voor de eerste hulp van het Caldarelli-ziekenhuis, want het ligt er vol met coronapatiënten. "Mijn vader moet onderzocht worden, maar we zijn bij een ander ziekenhuis weggestuurd omdat er geen bedden meer zijn", zegt een boze jonge vrouw. Een nog wanhopigere vrouw schreeuwt: "Mensen gaan dood van de honger en van covid. De ziekenhuizen staan op instorten!"

En daar heeft ze volkomen gelijk in, denkt Bruno Zuccarelli. Hij is de vicepresident van de Orde van Medici in Napels en waarschuwt al dagen dat er hard ingegrepen moet worden. "Het zorgsysteem staat inderdaad op omvallen, omdat Campania tien jaar lang onder curatele heeft gestaan. Daardoor is er niet geïnvesteerd in nieuw zorgpersoneel. Op dit moment komen we 13.500 mensen tekort."

Hij eist een grote verantwoordelijkheid van de bevolking om zich aan de strenge regels te houden. Anders is hij bang dat er ook in zijn stad legertrucks met lijkkisten zullen rijden. "De tijd van grappen is voorbij. We moeten voorkomen dat in Napels gebeurt wat we in Bergamo hebben gezien."

Zuiden in het nauw

De tweede coronagolf heeft twee van de grootste problemen van Zuid-Italië blootgelegd. Ten eerste is dat de zwakke economie. De vijf armste Italiaanse regio's, waaronder Campania, liggen allemaal in het zuiden. En de economie daar leunt vooral op het midden- en kleinbedrijf. De bedrijven die als eerste dicht moeten bij een lockdown, terwijl de zware industrie in het noorden lekker door kan draaien.

En het zwakke zorgstelsel. De vijf slechtst presterende zorgstelsels zijn volgens het ministerie van Gezondheid allemaal te vinden in Zuid-Italië. Campania staat een-na-laatste. Daarom kan Lombardije met zijn 5000 besmettingen per dag veel meer verdragen dan Campania met 2500.

Omdat de besmettingscijfers blijven stijgen, zal de regering de strenge maatregelen dan ook niet snel terugdraaien. Om de onrust van de afgelopen dagen te temperen heeft premier Conte een steunpakket van ruim 5 miljard euro aangekondigd voor kleine bedrijven die het geld het hardst nodig hebben.

Maar Pino gelooft niet dat het zal helpen. "De regering is niet geloofwaardig. Veel mensen hebben het noodgeld dat in het voorjaar is beloofd nog niet eens gekregen." Hij is bang dat zijn kapperszaak de 41ste winter in zijn bestaan niet zal overleven. "Als we dat geld niet krijgen, is er geen toekomst voor ons."