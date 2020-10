Koning bezoekt zwaarbelaste corona-afdeling in Haags ziekenhuis

Koning Willem-Alexander heeft vanochtend een bezoek gebracht aan het Haaglanden Medisch Centrum Westeinde. Op de corona- en de radiologieafdeling sprak hij met artsen, verpleegkundigen en laboranten over de behandeling van coronapatiënten.

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kreeg de koning bij zijn werkbezoek te horen dat er nu naast de hoge werkdruk op de intensive care ook sprake is van een sterk toegenomen piekbelasting op de klinische corona-afdeling. Dat is anders dan in de eerste golf.

De toename komt doordat er nu meer testen worden gedaan en de behandelmogelijkheden zijn verbeterd.