Familie dolblij nu 15-jarig meisje uit Berghem weer terecht is

De familie van een vermist meisje uit Berghem is dolblij dat ze weer terecht is na een Amber Alert. De 15-jarige vertrok vrijdagmiddag vanaf haar moeders huis en was sinds die tijd spoorloos. Ze werd gisteravond rond middernacht teruggevonden, enkele uren na de landelijke oproep.

Tegen Omroep Brabant zegt een woordvoerder van de familie dat iedereen "helemaal gelukkig is". "Het enige doel was om haar weer veilig terug te hebben en dat is nu gebeurd. In de loop van de nacht kon de familie met haar herenigd worden, haar weer in hun armen sluiten."

Waar het meisje is geweest en met wie is niet duidelijk. De politie heeft wel een verdachte opgepakt.

Amber Alert

Gisteravond werd duidelijk dat ze vorige week was opgepikt door een man in een geel-groene Kia Picanto. De politie verspreidde daarop direct een Amber Alert omdat werd gevreesd voor het leven van het meisje. Volgens de politie was het meisje mogelijk 'in zorgwekkend gezelschap'. Of de opgepakte verdachte de bestuurder is van de Kia is niet duidelijk.

Voor de familie zijn er nog veel vragen, zegt de woordvoerder. "De familie heeft heel goed contact gehad met de politie. Ze zijn ook heel erg blij met het onderzoeksteam. Ze hebben alles op alles gezet om haar te vinden. Wat er allemaal gebeurd is, moeten we zien. Het is aan de politie om dat te onderzoeken."