RIVM meldt 8123 nieuwe besmettingen, maar cijfers niet compleet door storing

Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8123 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er veel minder dan gisteren, maar het RIVM waarschuwt dat het aantal lager is doordat er ICT-problemen zijn.

Net als zaterdag zijn, door een technisch storing in de systemen van de GGD, niet alle cijfers van alle regio's al bij het RIVM beland.

"We hebben nog niet een goed beeld in welke regio's wel en in welke regio's niet. Maar we vonden het belangrijk de cijfers nu toch te publiceren. Wat nu ontbreekt zou er morgen weer bij moeten zitten", zegt een woordvoerder van het RIVM.

Er kwamen 54 nieuwe sterfgevallen bij, meldt het RIVM. Dit cijfer is wél compleet.