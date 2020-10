Gegokt maar verloren: Wit-Russische staking komt niet van de grond

Vanuit het standpunt van de Wit-Russische oppositie is zo'n stakingsoproep heel begrijpelijk. Al wekenlang wordt er massaal gedemonstreerd tegen de vervalste uitslag van de presidentsverkiezingen op 9 augustus, die Loekasjenko naar eigen zeggen met 80 procent van de stemmen heeft gewonnen.

Mensen gaan met tien- en soms zelfs met honderdduizenden de straat op om een einde te eisen aan het buitensporige politiegeweld. Ze demonstreren voor de vrijlating van de talloze politieke gevangenen. Tot nu toe zonder enig tastbaar resultaat. Een landelijke staking zet natuurlijk veel meer zoden aan de dijk: die veroorzaakt grote economische schade en dat oefent zware druk uit op de macht.

Geen vakbonden

Maar hoe krijg je zo'n staking voor elkaar in een land dat geen enkele traditie heeft in de organisatie van werknemers? Onafhankelijke vakbonden zijn er nauwelijks, stakingsleiders zijn al in een vroeg stadium van de protesten gearresteerd of naar het buitenland gevlucht. Mensen die het lef hebben om het werk desondanks neer te leggen, lopen een levensgroot risico dat ze hun werk, en dus hun inkomen, kwijtraken en in de cel belanden.

Dat is nog niet alles. Niet iedereen in Wit-Rusland is tegen Loekasjenko. Juist werknemers in de grote staatsbedrijven hebben hun baan vaak te danken aan hun loyaliteit aan het regime. Zij zien de bui al hangen als Loekasjenko er niet meer is.

Maatje te groot

Intussen gebruikt Loekasjenko steeds grotere woorden. "We worden geconfronteerd met een terroristische dreiging," beweerde hij gisteren. En waar hij eerder zei dat de oppositie nog geen rode lijn had overschreden, vindt hij nu dat dat wel is gebeurd. Alles georganiseerd en gecoördineerd van over de grens, in Litouwen en Polen. De gevolgen laten zich raden: er zal nog harder worden opgetreden tegen mensen die zich verzetten.

De oppositie zit in een lastig parket. Alleen demonstreren, hoe massaal ook, levert geen resultaat op zolang Loekasjenko kan blijven vertrouwen op zijn politie, zijn veiligheidsdiensten, zijn leger en op machtige buurman Rusland.

Met haar oproep tot een landelijke staking heeft Tichanovskaja een grote broek aangetrokken, in de hoop beweging te krijgen in het conflict met de man die Wit-Rusland al 26 jaar met ijzeren vuist regeert. Vooralsnog lijkt die broek een maatje te groot.