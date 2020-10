Veel sportscholen draaien verlies, 'vooral ouderen durven het nog niet aan'

BoukeSport, een sportschool in het Brabantse Reusel, had voor corona 1100 leden. Nu zijn dat er rond de 950. Inderdaad vooral ouderen laten het nog afweten, zegt directeur Bouke van Spreeuwel. "We zitten in een dorpse omgeving, de gemiddelde leeftijd van mijn leden was boven de veertig. En ouderen komen moeilijker terug naar de sportschool. Ze zijn er onzeker over en kiezen ervoor om toch maar niet te sporten. Collega's met een jongere doelgroep hebben hier minder last van."

Hij draait nu grofweg zo'n 10.000 euro minder omzet per maand. "Als het zo doorgaat, hou ik dit geen half jaar meer vol. Ik vrees ook wat er nog gaat gebeuren qua nieuwe maatregelen. Als er echt weer een lockdown komt, dan zitten we echt in de problemen. Dan wordt het voor veel clubs lastig het hoofd boven water te houden."