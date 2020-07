Terug naar sportschool of thuis blijven sporten met die gekochte gewichten?

Hij is niet van plan om weer lid te worden van een sportschool. "Ik vind het fijn zo. Ik werk nu veel vanuit huis en het geeft afwisseling. Je kan even wat oefeningen doen tussen de middag. Een nadeel van de sportschool is ook dat tijdens drukte soms niet alle apparaten beschikbaar waren. Daar heb ik nu helemaal geen last meer van."

Ook Thijs van Bruxvoort is niet meer van plan naar de sportschool te gaan. Hij gaf afgelopen maanden zo'n 1500 euro uit aan een thuisgym, of in zijn geval een tuingym. "M'n vrouw en ik zijn gaan rekenen en die investering zouden we er in twee jaar uit hebben, want zoveel kostte het sportschoolabonnement voor ons."