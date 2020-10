Waarom is de griepprik nu zo populair?

Ook Van der Horst begrijpt de oproep. "Iemand die hartstikke gezond is, kan de griep veel beter weerstaan dan iemand uit een kwetsbare groep. Als je die groep eerst beschermt, kan de griep ook niet worden overgedragen op de sterkere groep." Toch raadt hij mensen onder de 70 aan om met de huisarts te overleggen over wat er mogelijk is.

Daar is seniorenorganisatie ANBO het mee eens. "Juist dit jaar is een groot deel van de senioren (74 procent) van plan om de griepprik te halen. Mensen die twijfelen kunnen met de huisarts bespreken of ze de griepprik kunnen uitstellen of hem toch halen", zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP.

De ANBO staat namelijk niet achter de oproep van Blokhuis. "Deze mensen zijn eerder als risicogroep gedefinieerd en krijgen op basis daarvan de uitnodiging voor deze vaccinatie." Volgens de ANBO-woordvoerder gaf het RIVM eerst het advies aan senioren om de griepprik te halen, om verschillende medische redenen. "En nu wordt er gezegd: door het tekort is het niet meer nodig. Dat is geen steekhoudend argument."