Wie rooft nazi-objecten uit oorlogsmusea, en wat kun je ermee?

Twee inbraken in Nederlandse oorlogsmusea in minder dan twee maanden tijd, en dieven die in beide gevallen aan de haal gaan met Duitse militaria. Voor andere oorlogsmusea is het genoeg reden om de beveiliging flink aan te scherpen. De vraag is wie er achter de diefstallen zitten. En wat willen ze met de nazi- en Wehrmachtspullen?

Voor directeur Erik van den Dungen van het oorlogsmuseum in Overloon is het in ieder geval duidelijk dat het niet om een eenling gaat. Hij weet hoe het Eyewitness Museum in Beek eruit zag na de inbraak. "Het was chaos", vertelt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Deuren waren geforceerd met grof geweld en er zijn veel auto's bij gebruikt dus waren er veel inbrekers bij betrokken. Het was een grote overval."

Ook uit het museum in Ossendrecht verdwenen veel zware voorwerpen die een enkele dader moeilijk snel alleen had kunnen meenemen, zoals vijftien etalagepoppen met Duitse uniformen. Van den Dungen vermoedt dat beide inbraken het werk zijn van dezelfde groep. "Tenzij er een andere bende is die geïnspireerd is geraakt door de eerste inbraak."