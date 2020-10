Kabinet: tegemoetkoming vaste lasten beschikbaar voor alle sectoren

Het kabinet maakt de coronasteunmaatregel voor het dekken van de vaste lasten beschikbaar voor alle sectoren. Dat hebben ministers Wiebes, Hoekstra en Koolmees bekendgemaakt.

Nu vallen sommige indirect getroffen sectoren tussen wal en schip, zoals toeleveranciers en transportbedrijven. Maar die worden wel degelijk geraakt, zegt Wiebes. "Tot nu toe hadden we gekozen voor direct getroffen bedrijven, maar het sijpelt door in de economie."

Om ook hen te ondersteunen komen straks alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies hebben in aanmerking voor de zogenoemde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Die kan oplopen tot 90.000 euro en is bedoeld om vaste lasten zoals huur en de energierekening te kunnen betalen.

Laatste kwartaal

De openstelling voor alle bedrijven geldt alleen voor het laatste kwartaal van dit jaar. Het kabinet raamt de kosten op 140 miljoen euro.

Er komen nog meer aanvullingen op het steunpakket. Eerder lekte bijvoorbeeld al uit dat er eenmalig een extra uitkering komt voor horecabedrijven die vanwege de coronacrisis gesloten zijn. Zij krijgen een bedrag van 2,75 procent van het verlies aan omzet. Gemiddeld komt die extra uitkering dan uit op 2500 euro.

Ook trekt het kabinet 40 miljoen euro uit voor extra steun aan niet-gesubsidieerde theaterproducenten en 11 miljoen euro voor de evenementensector. Het kabinet trekt daarnaast 150 miljoen euro uit voor steun aan gemeenten die hun inkomsten drastisch hebben zien dalen. Bij elkaar wordt nu een half miljard euro extra gereserveerd.

Voor het hele derde steunpakket, dat deze maand inging, werd eind augustus 11 miljard euro uitgetrokken. Of die verwachting uitkomt, is zeer de vraag. De kosten van bijvoorbeeld de NOW (tegemoetkoming in de loonkosten), zijn sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het coronavirus en welke maatregelen worden genomen.