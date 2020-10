Provider VodafoneZiggo laat medewerkers ook na pandemie meer thuiswerken

Ook als de coronacrisis voorbij is, is VodafoneZiggo van plan om zijn werknemers vaker thuis te laten werken. Het gaat om een vrijwillige regeling, waarbij mensen twee tot drie dagen per week thuis kunnen blijven.

"We merken dat onze medewerkers heel veel voordelen hebben van thuiswerken", zegt hoofd communicatie Marjolijn van Oordt. "Daarnaast zien we dat het werk ook op afstand goed wordt gedaan. Tegelijkertijd zijn er bepaalde werkzaamheden die medewerkers liever op kantoor doen, ook missen ze het contact met collega's."

Geld voor kantoormeubelen

Het uitgangspunt van VodafoneZiggo verandert van standaard vijf dagen naar kantoor komen, naar de vraag of het werk dat vereist. Het personeel krijgt dit jaar 1000 euro bruto om te investeren in kantoormeubelen. Ook kunnen medewerkers aanspraak maken op een beeldscherm, toetsenbord en laptopstandaard.

Naar eigen zeggen is VodafoneZiggo de eerste grote werkgever in Nederland die hiertoe besluit. Onder Amerikaanse techbedrijven is deze beweging al langer gaande. Zo zei Facebook-topman Mark Zuckerberg deze zomer te verwachten dat over tien jaar vijftig procent van zijn medewerkers van huis uit werkt.

Werkgeversvereniging AWVN ziet dat meer bedrijven nadenken over een nadere invulling van het thuiswerken. Bij sommige bedrijven heeft dit al geresulteerd in beleid, anderen kijken hier nog naar, zegt een woordvoerder.