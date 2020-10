Zere nek door laptop op eettafel: CNV bezorgd over thuiswerkblessures

Vakbond CNV zegt geschrokken te zijn van het aantal lichamelijke klachten onder thuiswerkende leden. In een enquête, die door bijna 2500 CNV'ers werd ingevuld, zegt 41 procent vaker last te hebben van schouder, nek of arm sinds zij thuiswerken door corona. 45 procent zegt geen werkplek te hebben die aan arbo-eisen voldoet.

Eerder meldden fysiotherapeuten al een toename van het aantal klachten door thuiswerken.

Begeleiding

"De laptop staat op de keukentafel, de stoel is te laag, de laptop staat plat," zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "Op je werk staat het scherm op de goeie hoogte, dat heb je thuis vaak niet."

De vakbond wil dat werkgevers meer geld gaan besteden aan de begeleiding van thuiswerkers. "Bijvoorbeeld een fit-coach en vouchers voor een fysiotherapeut."

Ziekteverzuim

De kosten zouden volgens de vakbond terugverdiend kunnen worden door een lager ziekteverzuim. "De laatste weken zien we het verzuim oplopen. Dat heeft deels te maken met de fysieke klachten." De gemiddelde leeftijd van CNV-leden is volgens Fortuin 52 à 53 jaar.

In de CNV-enquête zegt 61 procent van de respondenten door het thuiswerken kosten te maken die ze niet door de werkgever vergoed krijgen. 31 procent stelt dat de werkgever de reiskostenvergoeding heeft stopgezet tijdens de crisis. 23 procent krijgt wel een thuiswerkvergoeding.