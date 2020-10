Bijna 70 procent van de studenten leent bij: gemiddeld 700 euro per maand

Zeven op de tien studenten leenden vorig jaar geld bij DUO om te kunnen studeren. Gemiddeld gaat het om een bedrag van 700 euro per maand, meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Met de invoering van het leenstelsel in 2015 is het aantal studenten dat geld leent volgens het CBS substantieel gegroeid. Rond 2010, toen de basisbeurs nog bestond, had van de 19-jarige studenten 26 procent een studielening. In 2018 leende 65 procent van de 19-jarige studenten geld voor hun studie. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat studenten naarmate ze ouder worden, vaker gaan lenen.

Ook leent de jongere generatie studenten grotere bedragen. In 2010 leende een 19-jarige student gemiddeld 310 euro per maand bij DUO, tegen 568 euro in 2018. Ook het maandbedrag loopt op naarmate studenten ouder worden.

Hogere bijverdienste

Studenten lenen niet alleen meer, ze verdienen ook meer bij. Vorig jaar was dat gemiddeld 550 euro per maand. Dat komt niet doordat meer studenten zijn gaan werken; dat percentage is stabiel rond de 85 procent. De hogere verdiensten komen vooral doordat werkende studenten meer uren zijn gaan werken.

Daarnaast speelt mee dat ze per uur meer zijn gaan verdienen. Zo is het minimumjeugdloon verhoogd en is de leeftijd waarop jongeren het minimumloon voor volwassenen krijgen verlaagd.