Verzet in Italiaanse steden tegen strengere coronaregels

In meerdere Italiaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Het is onder meer onrustig in Milaan, Napels en Turijn. Vandaag zijn nieuwe, strenge maatregelen in het land ingevoerd. De betogers vrezen voor een totale lockdown met grote financiële gevolgen.

Aan het protest in Milaan deden ongeveer honderd mensen mee. Op beelden is te zien dat vanuit de groep molotovcocktails naar een politieauto werden gegooid. In Milaan en Turijn heeft de politie traangas ingezet tegen de betogers