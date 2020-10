71-jarige Rwandees aangehouden voor betrokkenheid bij genocide

Een speciaal team van de politie heeft een 71-jarige man uit Rwanda aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in 1994. Het Oost-Afrikaanse land heeft om uitlevering van de verdachte gevraagd.

Volgens de autoriteiten in Rwanda was de man in 1994 bankmedewerker en eigenaar van een apotheek in de hoofdstad Kigali. Hij zou aanhanger zijn geweest van een speciale vleugel van de MDR-partij, die nauw betrokken was bij moordpartijen op de Tutsi-minderheid in het land.

In april 1994 was de verdachte bij een bijeenkomst waar voorbereidingen werden getroffen voor het doden van Tutsi-burgers. De man in kwestie zou lijsten hebben opgesteld van Tutsi's die door milities gedood moesten worden.

Asielaanvraag in Nederland

De Rwandees vroeg in 2000 asiel aan in Nederland. Drie jaar later werd zijn verblijfsvergunning door de immigratiedienst IND ingetrokken, na een waarschuwing van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder dit jaar werd nabij Parijs de Rwandese zakenman Félicien Kabuga opgepakt. Kabuga zou de Rwandese genocide hebben gefinancierd. Bij de genocide kwamen in honderd dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's om het leven.

We maakten eerder deze terugblik op de genocide in Rwanda: