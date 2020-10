Hogeschool Utrecht ziet 'Irma-effect': gebarentolkopleiding flink populairder

Er zijn dit jaar 33 studenten meer begonnen aan de opleiding tot gebarentolk aan de Hogeschool Utrecht in vergelijking met een jaar geleden. Het gaat om een stijging van zo'n 42 procent, van 79 naar 112 studenten. Dat blijkt uit cijfers van de hogeschool.

Een woordvoerder van de Hogeschool Utrecht spreekt van het 'Irma-effect', doelend op de populariteit van gebarentolk Irma Sluis. Zij is in de coronacrisis een van de vaste gebarentolken bij persconferenties van het kabinet en werd zo in korte tijd landelijk bekend.

Sluis' bekendheid leidde ook tot meer interesse in gebarentaal, merkte de Hogeschool Utrecht al aan het begin van de crisis. De Volkskrant schreef in mei dat de opleiding flink wat mails en telefoontjes kreeg voor meer informatie over de studie. Dat leidde uiteindelijk dus tot een aanzienlijke stijging van het aantal eerstejaarsstudenten.

De hogeschool biedt als enige onderwijsinstelling in het land een voltijd hbo-opleiding tot gebarentolk aan. Sluis is ook alumnus van de opleiding.

Formele erkenning als taal

De woordvoerder van de Hogeschool Utrecht is blij met de toename van het aantal gebarentolkstudenten. Ze vindt het belangrijk dat studenten uit liefde voor de gebarentaal voor de studie kiezen. "Het Irma-effect is hartstikke goed, maar als gebarentolk sta je niet in de schijnwerpers. Je doet het voor anderen", benadrukt ze.

Begin vorige maand stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het initiatiefvoorstel voor de formele erkenning van de Nederlandse Gebarentaal (NGT) als officiële taal.

Sommige bezoekers van de Groningse Clubhuis voor Doven vonden dat de erkenning veel eerder had moeten komen: