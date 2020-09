Steun in Kamer voor officiële erkenning gebarentaal: 'We zijn er nog niet na Irma'

De Nederlandse Gebarentaal (NGT) wordt formeel erkend als officiële taal. Een meerderheid in de Tweede Kamer is enthousiast over een initiatiefwetsvoorstel om de situatie voor de 15.000 Nederlanders met gebarentaal te verbeteren.

De wet legt vast dat de overheid vaker een gebarentolk moet inzetten, bijvoorbeeld bij belangrijke persconferenties. Ook mag de eed en de belofte in gebarentaal worden afgelegd.

Eigen ervaring

De initiatiefnemers van het wetsvoorstel D66, PvdA en ChristenUnie benadrukken dat doven en slechthorenden nog vaak op onbegrip en discriminatie stuiten. Er is ook onduidelijkheid over de bestaande regels. D66-Kamerlid en initiatiefnemer Van Eijs is zelf ernstig slechthorend en spreekt uit eigen ervaring hoe lastig het was als ze een tolk wilde meenemen naar school of naar de dokter.

"Veel mensen zien gebarentaal als een soort hulpmiddel, een kruk bij het lopen", zegt Van Eijs. "Dat is het niet. Het is een volwaardige taal en duizenden doven zijn ervan afhankelijk."

Bij het begin van het debat verwelkomde Kamervoorzitter Arib de toeschouwers op de publieke tribune op een bijzondere wijze: