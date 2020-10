170.000 euro schade aan gevangenis na mislukte uitbraakpoging

De gevangenis Ooyerhoek in Zutphen heeft 170.000 euro schade geleden bij de mislukte bevrijdingspoging van Omar L. in januari. De penitentiaire inrichting wil die schade verhalen op vier Franse verdachten die vandaag terechtstaan in de rechtbank in Zutphen, meldt Omroep Gelderland. Justitie eist straffen van 4,5 jaar cel tegen de verdachten.

Omar L. zit een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn aandeel in verschillende moorden en pogingen daartoe in het Amsterdamse criminele milieu.

Slijptol en betonschaar

Volgens justitie probeerden de vier op 19 januari met een slijptol en een betonschaar een opening te maken in de omheining van de gevangenis. Ook staken ze een bestelbus in brand waarmee ze een toegangsdeur blokkeerden.

