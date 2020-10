Klok gaat uur achteruit, definitief einde aan zomertijd nog niet in zicht

Nu er in Nederland vooral wordt gediscussieerd over de coronacrisis, lijkt het debat over de zomertijd verstomd. En dus zetten we komende nacht zonder veel rumoer de klok weer een uur achteruit. Om 03.00 uur gaat de klok terug naar 02.00 uur en is de zomertijd afgelopen.

We hebben dan weer de standaardtijd, door veel mensen logischerwijs de wintertijd genoemd. Die duurt tot 28 maart, ongeveer vijf maanden. De zomertijd (ingevoerd in 1977) duurt dus twee maanden langer.

Nodeloos ingewikkeld

Het telkens verzetten van de klok is veel mensen al jaren een doorn in het oog. Sommigen krijgen er slaapproblemen door, anderen vinden het nodeloos ingewikkeld of vergeten steeds of het nou een uur vroeger of later wordt (ezelsbrug; in het vóórjaar gaat de klok vóóruit).

Maar als je ervan af wilt, moet je wel kiezen welke tijd er dan het hele jaar geldt. En daar begint het probleem, want de meningen zijn ernstig verdeeld.

Zo hechten buitensporters aan de zomertijd, omdat ze dan al vanaf april na het avondeten hun 'avondrondje' bij daglicht kunnen doen. Maar onder meer de bouw wijst erop dat het dan hartje winter pas tegen 10.00 uur 's ochtends licht wordt. Bouwvakkers zijn dan al uren aan het werk.

Geen lappendeken

In 2018 stelde toenmalig voorzitter Juncker van de Europese Commissie voor om in de EU permanent de zomertijd aan te houden. Al snel veranderde dat in het standpunt dat elk land zelf mag bepalen welke tijd het wordt, als er maar niet meer verzet wordt.

Volgend jaar zou die afspraak van kracht moeten worden, maar het is de vraag of dat gebeurt. Niemand wil een lappendeken aan verschillende tijden in Europa. Zo spraken Nederland, België en Luxemburg al af dat zij samen dezelfde tijd willen aanhouden, al dan niet na een referendum over de vraag welke tijd het dan moet worden.

Eind 2018 bleek uit een peiling van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat geen enkele optie (altijd zomertijd, altijd wintertijd of doorgaan met verzetten) steun krijgt van een meerderheid van de Nederlanders.

Ultiem compromis

Er blijft dan nog één mogelijkheid over, het ultieme compromis: de klok eenmalig een half uur verzetten. Dat is wat de meteorologen van Weeronline vorig jaar voorstelden. Ook hun collega's van Weer.nl voelen daar wel voor: "Misschien moeten we gewoon een half uurtje opschuiven en het er dan nooit meer over hebben."