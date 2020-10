Egypte kiest nieuw Sisi-getrouw parlement

Zo'n 63 miljoen Egyptenaren mogen vanaf vandaag hun stem uitbrengen voor een nieuw parlement. Dat zal opnieuw worden gedomineerd door medestanders van Abdel Fattah al-Sisi, de legerleider die in 2013 de macht greep en in 2014 president werd. Tegengeluiden krijgen onder zijn bewind geen kans.

Dit weekend wordt er gestemd in veertien provincies. Over twee weken zijn dertien andere provincies aan de beurt, waaronder de hoofdstad Caïro. Daarna volgt er nog een tweede ronde. Medio december wordt de uitslag bekendgemaakt.

Regeringsgezind

Het Egyptische parlement telt 596 leden. Van hen worden er 28 direct door president Sisi aangewezen. Van de resterende 568 zetels gaat de helft naar acht vooraf geselecteerde partijen en de andere helft naar individuele kandidaten, die merendeels achter Sisi staan.

De belangrijkste partij is Mostaqbal Watn (de Toekomst van de Natie). Deze regeringsgezinde partij veroverde in augustus driekwart van de zetels in de Senaat, in Egypte niet meer dan een adviesorgaan. De opkomst bij die verkiezingen was slechts 14 procent. Partijleider Abdelwahab Abdelrazek is nu Senaatsvoorzitter.

Vertrouwen

Ook bij de parlementsverkiezingen wordt geen al te hoge opkomst verwacht, ondanks uitgebreide campagnes om mensen naar de stembus te krijgen. De politieke interesse van de Egyptenaren daalt al jaren omdat Sisi tegengeluiden vanuit zowel liberale als orthodox-islamitische hoek met harde hand de kop in drukt.

Medestanders van Sisi zeggen dat de president erin is geslaagd Egypte te stabiliseren, na het tumultueuze bewind van de Moslimbroederschap. Ook heeft Sisi volgens zijn aanhangers met economische hervormingen het vertrouwen herwonnen van internationale geldschieters.