'Politieke gevangenen in Egypte onmenselijk behandeld'

In Egypte worden politieke gevangenen onmenselijk en vernederend behandeld. Ze worden in strijd met internationale afspraken eenzaam opgesloten, worden geslagen en krijgen te weinig eten en drinken. Dat schrijft Amnesty International in een rapport (.pdf).

De mensenrechtenorganisatie onderzocht de situatie van 36 journalisten, mensenrechtenactivisten en leden van de oppositie die volgens Amnesty om politieke redenen vastzitten. Het gaat om veertien gevangenissen in Egypte.

23 uur per dag opgesloten

De onderzochte gedetineerden zitten vaak 23 uur per dag opgesloten en hebben vrijwel geen contact met andere gevangenen of familie. Voor zes van hen geldt dit al sinds 2013.

"De Egyptische gevangenisautoriteiten passen eenzame opsluiting onwettig toe, als een middel om afwijkende meningen de kop in te drukken of om zogenaamd wangedrag van gevangenen te bestraffen", zegt directeur Najia Bounaim van de Noord-Afrikaanse tak van Amnesty.

Paranoia

Als gevolg van geestelijke en fysieke terreur door cipiers kampen politieke gevangenen met onder meer paniekaanvallen, paranoia en geheugenproblemen. Er zouden mensen zijn die met hun hoofd in een container met menselijke uitwerpselen zijn geduwd.

De erbarmelijke behandeling geldt voor veel meer dan de 36 onderzochte mensen, zegt Amnesty. Volgens de mensenrechtenorganisatie zijn sinds het aantreden van president Sisi in 2013 tienduizenden mensen opgepakt om politieke redenen.

Amnesty zegt vorige maand een samenvatting van het rapport naar de Egyptische autoriteiten te hebben gestuurd. Die hebben tot nu niet gereageerd.