Kabinet wil nu geen totale lockdown, wacht eerst effect 'grote hamer' af

Er komt in Nederland nog geen totale lockdown om de stijging van het aantal coronabesmettingen sneller af te remmen. Het kabinet wil eerst de effecten van de gedeeltelijke lockdown van 14 oktober afwachten. De horeca is toen gesloten, mondkapjes worden dringend geadviseerd in publieke ruimten en er mogen minder mensen samenkomen, zowel binnen als buiten.

Een totale lockdown heeft grote sociale en economische gevolgen, benadrukte premier Rutte na afloop van de extra ministerraad in de herfstvakantie. "Alle scenario's liggen op tafel. Maar we moeten het echt doen op basis van cijfers."

Twee weken

Rutte maakt zich grote zorgen over het nog steeds stijgend aantal coronabesmettingen; meer dan 10.000 in het afgelopen etmaal. Met een stijging is wel rekening mee gehouden, omdat de effecten van de strengere maatregelen niet meteen te zien zijn. Daar gaat zo'n twee weken overheen.

Er zijn steeds meer deskundigen, bijvoorbeeld uit het RedTeam, die aandringen op een strenge lockdown. Dat zou dan mogelijk betekenen dat alleen supermarkten en apotheken open blijven en de scholen voor twee weken dicht gaan. Dat gaat de komende dagen niet gebeuren. Als er recentere cijfers over de nu geldende gedeeltelijke lockdown bekend zijn kunnen nieuwe maatregelen volgen.

Niet speculeren

De premier wil niet speculeren over welke scenario's worden ingezet, zoals bijvoorbeeld het sluiten van scholen of het invoeren van een avondklok. De premier zegt dat hij blij is dat mensen de afgelopen week weer voorzichtiger zijn geworden, zoals ook terug valt te zien in cijfers van het OV en het wegverkeer.

Hoogstwaarschijnlijk geven premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid dinsdag een persconferentie, maar dat hoeft niet te betekenen dat er extra maatregelen komen. Het kabinet heeft namelijk afgesproken om zo'n persconferentie iedere twee weken te geven.