Meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal

Er zijn 248 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen in het ziekenhuis, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 10 meer dan gisteren.

Eerder bleek dat de GGD dat het bron- en contactonderzoek zou stoppen bij meer dan 10.000 besmettingen per dag. Vooralsnog is daarvan toch geen sprake, laat de GGD weten. "Op dit moment kunnen we het nog aan", aldus een woordvoerder van de koepel van GGD's.

Het is niet zeker dat de situatie zo blijft. De GGD werkt aan plannen voor een situatie waarbij het bron- en contactonderzoek wordt afgebroken. Positief geteste mensen moeten dan nog steeds worden gebeld, is het idee. "Je kunt dan denken aan een gesprek van een halfuur, waarbij ook de CoronaMelder-app wordt geactiveerd."

Ziekenhuis

Op de intensive care werden 43 nieuwe patiënten opgenomen, bijna allemaal doorgestroomd vanaf de verpleegafdelingen. Dat zijn er 13 minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 2073 mensen met corona in het ziekenhuis (gisteren: 2003), van wie 472 op de IC (gisteren: 463). Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen.

Waar in de zomermaanden de gemiddelde patiënt op de IC iets jonger was dan in de eerste golf, is dat nu weer gelijk, ongeveer 64 jaar. Dat blijkt uit data van Stichting Nice. Mannen en patiënten met overgewicht zijn nog steeds oververtegenwoordigd.