Per direct messenverbod in heel Zaanstad

In Zaanstad is het met onmiddellijke ingang verboden om gevaarlijke voorwerpen als messen en slagwapens bij je te hebben. Op het rondlopen met dit soort wapens die niet in de wet Wapens en Munitie staan beschreven, komt een bestuurlijke dwangsom van 2500 euro te liggen. Ook mag de politie de voorwerpen in beslag nemen.

Bezit en gebruik van gevaarlijke voorwerpen, en met name het bezit van messen, is een groot probleem in Zaanstad. Het aantal incidenten met steekwapens steeg van 138 incidenten in 2017 naar 171 in 2019. Dit jaar zijn er alweer 142 incidenten geweest. De afgelopen jaren zijn er in Zaanstad twee mensen doodgestoken.

Aardappelschilmesjes

"Knuppels, schroevendraaiers, aardappelschilmesjes en zelfs machetes vallen niet onder de wet Wapens en Munitie, maar worden gezien als gereedschap. Ze zijn echter wel als wapens te gebruiken", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Voortaan kan de politie deze wapens in beslag nemen als iemand die bij zich draagt en een bestuurlijke dwangsom opleggen van 2500 euro." Een bestuurlijke dwangsom is een boete die wordt opgelegd vanuit de gemeente om mensen te dwingen zich aan de regels te houden.

De gemeente kan door het besluit van de burgemeester handhavend gaan optreden. Volgens de woordvoerder betekent dat niet dat de inwoners van Zaanstad nu op ieder moment "door de politie op straat kan worden gevraagd om hun zakken te legen". Het gaat het om preventief fouilleren in de aangewezen veiligheidsgebieden of na een aanhouding.

"We proberen op verschillende manieren het aantal geweldincidenten terug te dringen", zegt burgemeester Hamming. "Dat doen we met preventieve inzet, bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijs. Maar ook repressie is belangrijk." Naast dit besluit is burgemeester Jan Hamming in gesprek met ministers Dekker en Grapperhaus om ook de verkoop van messen aan minderjarigen aan banden te leggen.