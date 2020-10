Vijftien arrestaties bij protesten tegen inperking Poolse abortuswet

De Poolse oproerpolitie heeft gisteravond in Warschau vijftien mensen opgepakt die protesteerden tegen de inperking van de mogelijkheden om een abortus te ondergaan. Het Constitutioneel Hof bepaalde gisteren dat abortus niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind, terwijl dit door vrouwen de meest genoemde reden is om een abortus te willen.

Honderden mensen gingen in Warschau de straat op om te protesteren bij het huis van vicepremier Jaroslaw Kaczynski, leider van de regerende conservatieve PiS-partij. Daarmee overtraden ze de coronaregel die bijeenkomsten van meer dan tien personen verbiedt.

De politie gebruikte pepperspray en fysiek geweld toen de demonstranten met stenen gooiden en probeerden door het kordon rond het huis van Kaczynski te dringen. Ook in andere grote steden in Polen werd geprotesteerd, waaronder Krakau, Lodz en Szczecin.

Katholieke kerk

De Poolse abortuswet werd in 1993 van kracht. Het was een zwaar bevochten compromis tussen de toenmalige regering en de katholieke kerk, die in het in overwegend katholieke Polen veel invloed heeft. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn vorig jaar 1110 abortussen uitgevoerd, bij het overgrote deel daarvan was een afwijking bij de foetus de reden.

Door de inperking van de wet is een abortus alleen nog toegestaan in geval van verkrachting of incest, of om het leven van de moeder te beschermen. De verwachting is dat Poolse vrouwen die een abortus willen hiervoor nog vaker dan voorheen naar het buitenland zullen uitwijken.

De organisatoren van het protest van gisteravond hebben voor vandaag nieuwe protesten aangekondigd.