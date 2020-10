Rechter: melkveebedrijven onterecht op slot tijdens fraudeonderzoek

Minister Schouten heeft twee jaar geleden ten onrechte honderden melkveebedrijven op slot gezet vanwege vermoedens van fraude. Dat concludeert het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht.

Schouten vermoedde dat melkveehouders op grote schaal hadden gesjoemeld met de verplichte digitale registratie van kalveren en daardoor milieuregels ontdoken.

Ze stelde een onderzoek in en verplichtte de bedrijven om op slot te gaan tot het fraudeonderzoek zou zijn afgerond. Volgens Schouten had ze geen andere keus; EU-regels zouden dat bepalen. Maar volgens de rechter zijn er helemaal geen Europese regels die dat voorschrijven. Een vermoeden van gesjoemel is geen reden om een bedrijf op slot te zetten, zegt het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Excuses van minister voor beschuldiging

Ongeveer 2100 melkveebedrijven werden door de minister op slot gezet. Het Openbaar Ministerie zegt dat bij 125 bedrijven inderdaad strafbare feiten zijn gepleegd. Die zouden meer kalveren en koeien hebben gehad dan was toegestaan. Er zijn boetes uitgedeeld en sommige boeren moeten voor de rechter komen.

Toen de bedrijven op slot gingen, sprak Schouten over fraude, maar later bood ze excuses aan voor die beschuldiging en zei dat het ook om een "domme administratiefout" zou kunnen gaan.

Advocaten gaan nu kijken of ze een schadevergoeding voor de geblokkeerde boeren kunnen krijgen.