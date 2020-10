Ophokplicht pluimvee vanwege nieuwe vogelgriep

Er komt een ophokplicht voor alle pluimveebedrijven die 250 of meer dieren houden. Minister Schouten neemt die maatregel naar aanleiding van de recente vondst van zes dode knobbelzwanen in Kockengen, bij Utrecht. Bij twee van de dieren is vogelgriep aangetroffen van de variant H5N8. Inmiddels wordt ook een dode smient uit dezelfde omgeving getest.

Het virus komt waarschijnlijk uit Rusland en is door trekvogels naar Nederland gebracht. Volgens de 'deskundigengroep dierziekten' is er een groot risico dat het virus op pluimveebedrijven opduikt via wilde vogels. Pluimveebedrijven met een uitloop hebben namelijk een grotere kans om vogelgriep 'in te slepen'.

Niet in de stal

Schouten neemt naast de ophokplicht nog een andere maatregel: eendenfokkerijen worden verplicht in de stal gebruikt strooisel zo op te slaan dat het ontoegankelijk is voor wilde vogels. Ook mag materiaal van het erf niet in de stal terechtkomen.

De ophokplicht gaat om middernacht in. Schouten roept mensen op de vondst van dode wilde vogels te melden bij instanties zoals de voedsel- en warenautoriteit NVWA of het DWHC (Dutch Wildlife Health Centre) in Utrecht.