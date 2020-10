Minister Schouten laat risico nieuwe vogelgriep onderzoeken

Bij twee dode knobbelzwanen is de vogelgriep aangetroffen. Het gaat om de variant H5N8. Die kan van wilde vogels overslaan op dieren op pluimveebedrijven. Minister Schouten van Landbouw laat onderzoeken hoe groot dat risico nu is.

In Kockengen, bij Utrecht, werden zes dode knobbelzwanen gevonden. Twee daarvan zijn naar de universiteit in Wageningen gestuurd en daar hebben onderzoekers gisteren het virus aangetroffen in de zwanen. Het H5N8-virus werd in augustus gevonden bij knobbelzwanen in Rusland, een maand later ook in Kazachstan en deze maand nog in Israël.

Wilde knobbelzwanen trekken niet tussen Europa en Rusland. Volgens de universiteit is het virus dan ook waarschijnlijk via andere vogelsoorten in Nederland gekomen. "Dit suggereert dat het virus lokaal circuleert onder wilde vogels in Nederland", schrijft de universiteit. Tegelijkertijd is het onduidelijk of het virus zich in Nederland verder heeft verspreid.

'Groot risico op overdracht'

Via uitwerpselen van wilde vogels kan het virus ook bij pluimveebedrijven terechtkomen. De universiteit zegt dat het risico daarop nu groot is, vooral in gebieden waar veel wilde watervogels zijn. De deskundigengroep dierziekten gaat in opdracht van de minister het risico in kaart brengen. Daarna zal de minister besluiten of er vervolgstappen nodig zijn.

Eind vorig jaar breidde het H5N8-virus zich uit over Europa vanaf een pluimveebedrijf in Polen. Toen gold er tussen februari en april een ophokplicht.