Senaat VS zo goed als akkoord met benoeming rechter Amy Coney Barrett

De commissie voor rechtspraak in de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de voordracht van Amy Coney Barrett (48) voor een plaats in het Hooggerechtshof. De twaalf Republikeinse leden stemden voor, de tien Democraten leden boycotten de stemming. Ze verwijten de Republikeinen dat ze de benoeming van de conservatieve Barrett er voor de presidentsverkiezingen van 3 november doorheen willen drukken.

De uitslag maakt de weg vrij voor een debat over de voordracht en de finale stemming, mogelijk maandag al. Omdat de Republikeinen meer dan de helft van de zetels in handen hebben, staat de beëdiging van Barrett vóór 3 november vast.

Dat zou met name bij conservatieve christenen de doorslag kunnen geven om bij de presidentsverkiezingen op president Trump te stemmen, die Coney Barrett heeft voorgedragen.

De leider van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, typeert het benoemingsproces als een "schijnvertoning vanaf het begin". Hij verdedigde de boycot van zijn partijgenoten met het argument dat zij het proces geen legitimiteit willen geven.

Zes conservatieve rechters

Barrett neemt in het Hooggerechtshof de plaats in van de als progressief bekend staande Ruth Bader Ginsbrug, die vorige maand overleed. Barrett is de derde conservatieve rechter die op voordracht van Trump wordt benoemd.

Het Hooggerechtshof telt dan zes rechters die als conservatief en drie rechters die als progressief worden beschouwd. Omdat rechters voor het leven worden benoemd, zal het hof de komende jaren een conservatieve meerderheid houden.

Dat zal zijn gevolgen hebben voor wetgeving over thema's waarover Republikeinen en Democraten diepgaand van mening verschillen, zoals abortus en een zorgverzekering voor iedereen.