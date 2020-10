Tuincentra halen onkruidverdelgers met glyfosaat uit de schappen

Tuincentra gaan stoppen met de verkoop van onkruidverdelgingsmiddelen met de stof glyfosaat. Branchevereniging Tuinbranche Nederland heeft met milieuorganisatie Natuur en Milieu afgesproken dat de winkels de producten komend jaar uit de schappen halen. Per 1 januari 2022 zijn ze niet meer verkrijgbaar.

Glyfosaat zit in veel bestrijdingsmiddelen, waaronder het bekende Roundup. Over de schade die het kan veroorzaken aan de natuur en de gezondheid bestaat veel wetenschappelijke discussie. Zo zou het de bodem aantasten en zijn er onderzoeken die erop duiden dat het kanker veroorzaakt.

In de Europese Commissie is glyfosaat goedgekeurd tot en met 2022. Of dat wordt verlengd, is afhankelijk van een risicobeoordeling. Die wordt uitgevoerd door vier landen, waaronder Nederland.

Azijn en chloor

Omdat er nog geen verbod is, is Natuur en Milieu blij met het besluit van de tuinbranche. "Tuincentra zijn de plek waar mensen beslissen hoe ze hun tuin onderhouden en gezond houden", zegt directeur Rob Van Tilburg. "Het is dus goed nieuws dat zij hun klanten gaan helpen om milieuvriendelijke keuzes te maken."

Er zijn ook afspraken gemaakt over het gebruik van azijn en chloor in de tuin, volgens Natuur en Milieu "een regelrechte aanslag op bodem, water en insecten". De tuincentra hebben toegezegd dat ze de aankoop van die producten gaan ontmoedigen door ze minder prominent uit te stallen en door de klanten beter voor te lichten.