20 jaar cel en tbs voor doodschieten rapper Feis

De rechtbank heeft in de zaak over het doodschieten van rapper Feis twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd. De rechters achten bewezen dat de 26-jarige Silfano M. in de nieuwsjaarsnacht van 2019 de kogel afvuurde die de Rotterdamse rapper het leven kostte. Het vonnis is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

De 32-jarige Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, werd in de bewuste nacht samen met zijn broer beschoten bij een café aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Er was naar verluidt een opstootje aan voorafgegaan in de kroeg. Feis kwam om het leven, zijn broer raakte zwaargewond.

Hoewel meerdere getuigen de Rotterdammer Silfano M. hebben aangewezen als schutter, ontkent hij schuld. In de rechtszaal zei hij dat hij nog nooit een wapen in handen heeft gehad.

Doodslag

Omdat er geen sprake was van voorbedachte raad, was M. niet moord maar doodslag ten laste gelegd. Op doodstraf staat een maximumstraf van vijftien jaar. In dit geval valt het vonnis zwaarder uit omdat M. ook schuldig is aan twee gevallen van poging tot doodslag, waaronder de schoten die hij in de nieuwjaarsnacht loste op Feis' broer Bilal.

De andere poging tot doodslag was een maand eerder, toen M. in Schiedam een auto met daarin een politieman beschoot. De politieman bleef daarbij ongedeerd.

De rechtbank zegt dat M. bij beide incidenten zonder duidelijke aanleiding is gaan schieten. Hij heeft niet meegewerkt aan onderzoek naar zijn geestvermogens, maar volgens de rechtbank staat vast dat hij lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis.