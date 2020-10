Monet-parodie van Banksy geveild voor 8,4 miljoen euro

Een parodie van de Britse kunstenaar Banksy op een waterlelieschilderij van Claude Monet is geveild voor 7,6 miljoen pond (omgerekend 8,4 miljoen euro). Het is het op een na hoogste bedrag dat een werk van de mysterieuze straatkunstenaar ooit heeft opgebracht.

Het kunstwerk Show Me the Monet (2005) is een olieverfschilderij naar voorbeeld van het meesterwerk De Japanse Brug van Monet uit 1899. Dat schilderij van een brug over een vijver vol lelies in de tuin van de Franse impressionist in Giverny is wereldberoemd. In de versie van Banksy zijn er twee winkelwagentjes en een oranje verkeerspion in de idyllische vijver gedumpt.

"Banksy schijnt een licht op de minachting van de samenleving voor het milieu, ten gunste van de vervuilende excessen van het consumentisme", zegt Alex Branczik, het hoofd van de afdeling Europese hedendaagse kunst van veilinghuis Sotheby's, waar het werk van Banksy onder de hamer ging. Hij noemt het een van de sterkste en meest iconische kunstwerken van de Brit.

Waarde fors hoger dan geschat

Voor het schilderij waren vijf geïnteresseerden die elkaar negen minuten lang bleven overbieden. Zo werd de uiteindelijke prijs opgedreven tot ver boven de geschatte waarde van ruim 3 tot 5,5 miljoen euro. Wie het kunstwerk in eigendom krijgt, is niet bekendgemaakt door het Britse veilinghuis.

Het duurste schilderij van Bansky is Devolved Parliament, uit 2009. Dat schilderij, van een Brits Lagerhuis vol met apen, bracht 9,9 miljoen pond (11,1 miljoen euro) op.