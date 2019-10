Banksy-schilderij van chimpansees in Brits parlement brengt recordbedrag op

Was je toevallig op zoek naar een schilderij van tientallen chimpansees in het Britse parlement van vier meter breed voor in je woonkamer? Dan ben je net te laat, want dit schilderij, van Banksy, is gisteren voor een recordbedrag op een veiling verkocht. De koper betaalde maar liefst 10 miljoen pond (11,2 miljoen euro) voor het grootste canvas dat Banksy ooit heeft gemaakt.

Het schilderij, genaamd Devolved Parliament (gedecentraliseerd parlement), werd in 2009 gemaakt door de anonieme Britse kunstenaar. Hij maakte het canvas voor het Bristol Museum. Het was onderdeel van een van de meest populaire tentoonstellingen dat jaar.

Er werd verwacht dat het schilderij tussen de 1,5 miljoen pond en 2 miljoen pond op zou brengen. Niemand had gedacht dat het schilderij 10 miljoen pond zou kunnen opleveren. Banksy heeft op de verkoop gereageerd. Volgens de kunstenaar is het een recordbedrag voor een Banksy-schilderij. "Jammer dat ik het niet meer zelf in handen heb", schrijft hij op Instagram.

Het vorige record stond op de verkoop van het schilderij Keep It Spotless: dat werd verkocht voor 1,4 miljoen pond.

Het is nog altijd onbekend wie Banksy precies is. Waarschijnlijk komt hij uit de stad Bristol. Banksy verwerkt vaak maatschappijkritische boodschappen in zijn werken. Vorig jaar werd een schilderij verkocht dat zichzelf vlak na een veiling vernietigde. Dat schilderij werd verkocht voor 1,2 miljoen euro.

Het vernietigde schilderij: