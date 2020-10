Nederlandse 'profeet' opgepakt bij ontruiming sekte in Duitsland

In de Duitse stad Goch heeft de politie een 24-jarige vrouw bevrijd die tegen haar wil werd vastgehouden in een religieuze gemeenschap. Een 58-jarige Nederlander die zich de 'profeet' noemt is aangehouden.

De Duitse politie doorzocht vanochtend een voormalig klooster net over de grens bij Gennep omdat er aanwijzigen waren dat er een vrouw werd vastgehouden. In de gebouwen van het kloostercomplex troffen ze 54 mensen aan, onder wie tien kinderen. "Zij vormden een religieuze gemeenschap, je kunt ook zeggen: een sekte", zegt een politiewoordvoerder.

Transformanten

Bij de inval is niemand gewond geraakt en er was ook geen sprake van een gijzeling, zegt de politie. Agenten lieten weten dat het onduidelijk is wat de relatie is tussen de mensen en dat gesprekken met hen moeizaam verliepen. De vrouw is in veiligheid gebracht en wordt verhoord.

Het voormalig klooster is tegenwoordig een evenementenlocatie. De politie onderzoekt nog wat de eigenaren van de locatie met de sekte te maken hebben.

Volgens de politie noemen de mensen zich de Orde der Transformanten. Sinds 2003 is er in Brabant een geloofsgemeenschap met dezelfde naam.