Akkoord over verkoop HEMA aan eigenaren Jumbo en investeerder Parcom

Excel-sheet

De afgelopen weken is er een burgerinitiatief gestart om HEMA voor Nederland te behouden. Consumenten konden geld inleggen om mee te doen om een deel van het bedrijf te kopen. Voorlopig doet dat initiatief niet mee met deze deal. Mei Li Vos van het initiatief 'Koop de HEMA' noemt de overname goed nieuws. "Volgens mij willen ze hetzelfde met HEMA als wij en zien ze het niet als een Excel sheet."

Vos denkt dat er een goede samenwerking mogelijk is met de investeringsmaatschappij en zegt dat daarover al contact is geweest. "Het zou mooi zijn als we kunnen samenwerken om het bedrijf in rustiger financieel vaarwater te krijgen en te behouden voor Nederland en de Benelux." 'Koop de HEMA' wil aandelen kopen zodat het bedrijf duurzame investeringen kan doen.