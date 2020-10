Vier waarschuwingen en geen enkele boete jaar na boerkaverbod

Ruim een jaar na de invoering van het boerkaverbod zijn er nul boetes uitgedeeld. Wel hebben politieagenten en gemeenteambtenaren in totaal vier waarschuwingen gegeven. Dat schrijft de Volkskrant op basis van gegevens van de Nationale Politie die de krant op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) heeft opgevraagd.

De waarschuwingsgesprekken werden eind 2019 gevoerd in een bus, een trein, een gemeentehuis en het ziekenhuis. Dat was kort na de invoering van de wet in augustus vorig jaar. De laatste registratie dateert volgens de krant van 15 oktober 2019. Critici zeiden eerder dat de wet vooral symbolisch is en in de praktijk niet zal worden gehandhaafd.

Onder anderen Annelies Moors, hoogleraar moslimsamenlevingen van de UvA, noemde het verbod "een oplossing voor een probleem dat er niet is". "Niemand in de sectoren waar het om gaat, zoals het onderwijs en de gezondheidszorg, zegt dat er sprake is van een probleem. Zo'n maatregel is dus helemaal niet nodig", zei ze vorig jaar tegen Nieuwsuur.

Enkele honderden dragers

De Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding, in de volksmond boerkaverbod, verbiedt gezichtsbedekking in overheidsgebouwen, openbaar vervoer, onderwijs en de zorg. Dat geldt niet alleen voor boerka's en nikabs, maar ook voor integraalhelmen en bivakmutsen.

Mensen moeten elkaar op die plekken aan kunnen kijken, stelt de overheid. Voor critici was de wet vooral bedoeld om de godsdienstvrijheid van moslims in te perken. Over de wet is 15 jaar gesteggeld voordat die werd ingevoerd.

In Nederland dragen naar schatting tussen de 150 en 400 vrouwen een boerka of een nikab. Exacte cijfers zijn niet bekend.