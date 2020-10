Tien gemeenten krijgen subsidie om overlastgevende asielzoekers aan te pakken

Tien gemeenten nemen de komende tijd met behulp van subsidie van het Rijk extra maatregelen om de overlast van asielzoekers terug te dringen. Er komen onder andere projecten met boa's, toezichthouders en beveiligingscamera's.

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft een miljoen euro voor de plannen vrijgemaakt. De tien gemeenten krijgen samen de helft van dat bedrag.

Bij de deelnemende gemeenten is er al een tijdlang sprake van overlast door een relatief kleine groep asielzoekers. Vaak gaat het om 'veiligelanders', mensen die weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Zij zorgen voor een verhoogde druk op het opvangsysteem.

Oisterwijk, Nijmegen en Den Helder

Iedere gemeente diende zijn eigen plan in. Zo gaat Oisterwijk camera's installeren rond het asielzoekerscentrum. Daarmee moeten overlastgevers eerder in beeld komen, zodat ze beboet kunnen worden. Emmen kiest voor de inzet van toezichthouders op het station.

In Grave, Boxmeer en Nijmegen komen boa's die fietsendiefstal, zwartrijden en agressie in het openbaar vervoer moeten tegengaan. Den Helder wil met lokale ondernemers kijken of overlastgevers een alternatieve taakstraf kunnen krijgen.

Klein groepje verantwoordelijk

Volgens Broekers-Knol is lokale inzet hard nodig om de overlast terug te dringen. "Overlast kun je niet alleen aanpakken met wetten en regels vanuit Den Haag. Het vergt samenwerking tussen heel veel partijen, juist ook lokaal, én de inzet van de juiste maatregelen."

Het overgrote deel van asielzoekers veroorzaakt geen problemen. Een klein groepje is verantwoordelijk voor overlast, winkeldiefstal, vernieling en bedreiging, benadrukt de staatssecretaris. Dat ondermijnt volgens haar het draagvlak voor de andere groep.

De financiële regeling is onderdeel van een aantal landelijke maatregelen om overlast tegen te gaan. Zo werd vorige maand bekend dat veiligelanders na hun aankomst in Nederland apart opgevangen worden van andere asielzoekers. Zij krijgen een sobere opvang. Dat betekent dat ze geen leefgeld ontvangen en ze zich dagelijks bij het COA moeten melden. Ook is er een zogeheten Top X-lijst, waarop de zwaarste overlastgevers staan. Zij kunnen apart worden aangepakt.