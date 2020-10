Hoe Denen het virus onder controle houden: heel veel testen en iedereen in de pas

Denemarken behoort tot de landen ter wereld waar het meest per inwoner wordt getest. De witte tenten staan nog steeds overal in Denemarken opgesteld. Bedoeld voor mensen met milde symptomen, of helemaal geen, die in aanraking met een besmet persoon zijn geweest. Een afspraak maken kan online en is gratis, je kunt dezelfde dag terecht en het resultaat heb je standaard na een of uiterlijk twee dagen.

Ook bij de minste twijfel worden de Denen opgeroepen om langs te komen. Daar geven ze massaal gehoor aan: bijna de helft van de Denen is inmiddels getest.

De grote testcapaciteit in Denemarken heeft volgens professor geneeskunde Henrik Ullum meerdere voordelen. "We zien veel beter de details. We kunnen brandhaarden zoals bepaalde steden of werkplekken beter lokaliseren. We kunnen mensen beter opsporen. En we kunnen de bevolking beter informeren over hoe het ervoor staat, zodat mensen zich snel kunnen aanpassen als de besmettingen weer iets toenemen."