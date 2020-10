Politie pakt vijf 'pedojagers' en hun doelwit op

De politie heeft vijf zogenoemde pedojagers opgepakt die in Arnhem geweld gebruikten tegen hun slachtoffer. Ook die man, die dacht met een meisje te hebben afgesproken, is aangehouden.

Het voorval was zaterdagavond in Park Sonsbeek. De man was daarheen gelokt door iemand die zich voordeed als meisje. De vijf hadden in een besloten WhatsApp-groep afgesproken om de man te ontmaskeren, schrijft Omroep Gelderland.

Toen hij met zijn auto bij het park aankwam, reed een andere bestuurder hem klem en werd zijn portier opengetrokken. Buiten de auto ontstond een worsteling, waarbij de man gewond raakte aan zijn gezicht. Getuigen belden de politie.

'Nooit voor eigen rechter spelen'

De politie besloot de pedojagers op te pakken, omdat "op basis van camerabeelden en verklaringen niet het beeld rijst dat het nodig was om geweld te gebruiken tegen de man". Het gaat om mannen tussen de 19 en 36 jaar uit Gelderland, Utrecht en Overijssel. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

De gewonde man komt uit Gelderland. Hij wordt ervan verdacht dat hij een afspraak met een minderjarige wilde maken en daarbij mogelijk uit was op seks. Alle verdachten zijn in afwachting van het onderzoek vrijgelaten.

De politie is niet blij met pedojagers. "Het mag nooit de bedoeling zijn dat burgers eigen rechter spelen", zegt een woordvoerder. "Meld je bij de politie als je het vermoeden hebt dat iemand zich schuldig maakt aan misbruik van kinderen. De politie onderzoekt die vermoedens en grijpt direct in als dat nodig is. Bijvoorbeeld als er een kind in gevaar is."