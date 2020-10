Blowverbod op straat vanaf 20.00 uur kan toch

Het is wel degelijk mogelijk om het bezit en gebruik van softdrugs op straat na 20.00 uur te verbieden. Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat het een misverstand is dat zo'n blowverbod niet kan vanwege het Nederlandse gedoogbeleid.

Vorige week kondigde het kabinet een verbod aan op het bezit en gebruik van alcohol en softdrugs in de openbare ruimte tussen 20.00 en 07.00 uur. Dat verbod moet bijdragen aan het terugdringen van de coronabesmettingen. Maar al gauw zeiden juristen en ook het ministerie van Justitie dat het verbod wat betreft softdrugs strijdig was met het gedoogbeleid. De Tweede Kamer reageerde ontstemd en nam een motie van de SGP aan om een verbod toch mogelijk te maken.

In beslag

Grapperhaus schrijft nu dat hij aan die motie tegemoet kan komen. Het gedoogbeleid geldt namelijk alleen voor de verkoop van wiet en hasj in coffeeshops. Het bezit van softdrugs is al verboden, en daarmee in de praktijk ook het gebruik ervan. Want om ze te kunnen gebruiken, moet je ze eerst in je bezit hebben, betoogt Grapperhaus. En daar kan dus op worden gehandhaafd.

Ook nu al neemt de politie regelmatig joints in beslag bij mensen op straat, schrijft de minister. Meestal wordt er dan geen boete opgelegd, tenzij iemand weigert de drugs te overhandigen.

Vanavond praat Grapperhaus met de burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. Daar zal ook het optreden tegen softdrugsgebruik op straat besproken worden.