Kuipers: afschaling reguliere zorg bijna 20 procent

Er liggen nu 1738 covid-patiënten in het ziekenhuis, van wie er 379 op intensive care liggen en 1359 op verpleegafdelingen.

Tot nu toe zijn er 23 mensen verplaatst naar een andere regio, onder wie vijf IC-patiënten. Dat zijn vooral patiënten uit de regio's Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, waar ook het hoogste aantal besmettingen is gemeld. Het overplaatsen van coronapatiënten gebeurt zodat de reguliere zorg zo veel mogelijk in de eigen regio kan blijven.

Helikopter ingezet

Vandaag is ook begonnen met het verplaatsen van patiënten per helikopter, omdat ze dan over grotere afstand kunnen worden verplaatst. Zo is er een patiënt van Rotterdam overgebracht naar Almelo.

Er zijn nog geen patiënten naar Duitsland gebracht. Kuipers verwacht dat dat in de komende dagen voor het eerst zal gebeuren. Momenteel is de capaciteit in Nederland nog toereikend.

Drie keer per dag wordt gekeken naar het aantal beschikbare bedden per regio, zowel op de klinische afdelingen als op de IC's, en naar het aantal covid-patiënten. Die informatie wordt met de ziekenhuizen gedeeld en dan wordt bekeken welke ziekenhuizen extra covid-patiënten kunnen opnemen. "Iedereen snapt die solidariteit. Iedereen begrijpt ook dat je de reguliere zorg wilt laten doorgaan en dat die spreiding nodig is", zegt Kuipers.

IC's opgeschaald

Ook wordt al nagedacht over mogelijke alternatieven voor als de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus niet tot een daling leiden. Maar zover is het volgens Kuipers nog niet. "Mogelijk in november."

Wel is het aantal beschikbare IC-bedden landelijk opgeschaald tot 1150. Kuipers verwacht dat er aan het eind van de maand 500 covid-patiënten op de IC liggen. De bezetting is nu het hoogst in de regio's waar ook het aantal besmettingen het grootst is. Per dag wordt per regio en landelijk bekeken hoeveel coronapatiënten er de komende tijd te verwachten zijn.