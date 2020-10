MeToo bereikt Denemarken: burgemeester Kopenhagen stapt op

Burgemeester Frank Jensen van Kopenhagen stapt op na aanhoudende verhalen over handtastelijkheden. Hij is de belangrijkste persoon die het veld heeft moeten ruimen, nu MeToo ook Denemarken heeft bereikt.

De 59-jarige Jensen, al tien jaar burgemeester en daarvoor minister, staat bekend als een politicus die van feestjes houdt, zegt correspondent Rolien Créton. "Hij was de afgelopen jaren al een paar keer in opspraak gekomen omdat hij collega's had betast. Maar de afgelopen dagen kwamen steeds meer vrouwen met hun verhaal naar buiten."

Aanvankelijk leek Jensen nog weg te komen met excuses. Op Facebook ging hij door het stof. "Er heerst een ongezonde cultuur, ook in de politiek. Ik ben daar zelf ook een groot onderdeel van geweest, maar ik ben gaan nadenken over mijn eigen gedrag. Ik besef dat ik een fout heb gemaakt."

Schokkende mededeling

Jensen bood verontschuldigingen aan en zei een steentje bij te willen dragen door openlijk te spreken over seksisme, macht en ongewenste intimiteiten. Maar dat was niet genoeg: sinds vorige maand staat MeToo namelijk hoog op de agenda in Denemarken.

"Het begon toen tv-presentatrice Sofie Linde in een awardshow onverwacht haar verhaal deed", legt Créton uit. "Ze vertelde dat ze als 18-jarige stagiaire van een tv-baas te horen had gekregen dat hij haar carrière zou saboteren, tenzij ze hem oraal bevredigde. Ze keek recht in de camera en zei: 'Je weet wat je hebt gedaan'."

De omroepbaas zou nog altijd in dienst zijn, al is niet bekend om wie het gaat. De actie van Linde leidde tot een open brief van honderden collega's. "We kennen het allemaal: de ongepaste opmerkingen over onze kleding, suggestieve massages, grensoverschrijdend gedrag, de waarschuwingen welke mannen we op feestjes moeten ontwijken. Het gebeurde en het gebeurt nog steeds."

Meer ontslagen?

Premier Frederiksen zei meteen al dit gedrag niet meer te tolereren. Eerder stapte al de partijleider van een coalitiepartner op, nu weigerde ze partijgenoot Jensen uit de wind te houden. Créton: "Toen zij de burgemeester niet meer wilde steunen, had hij geen andere keuze dan op te stappen."

Créton vermoedt dat er nog meer ontslagen volgen, zoals de minister van Buitenlandse Zaken. "Hij had op 34-jarige leeftijd eens seks met een meisje van 15. Dat is niet strafbaar omdat de leeftijdgrens 15 is, maar omdat hij al een machtig politicus was en hij haar op een feest van de jonge sociaaldemocraten ontmoette, kan hij wel in de problemen komen."

"Een paar jaar geleden mocht hij nog blijven, maar het kan zijn dat hij nu wel in de problemen komt."