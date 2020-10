Kerken Chili in brand gestoken bij rellen in aanloop naar referendum

Tienduizenden Chilenen zijn zondag in de hoofdstad Santiago de straat opgegaan. Ze stonden stil bij de massademonstraties van een jaar geleden, waarbij meer dan dertig doden en duizenden gewonden vielen. Gisteren begonnen de demonstraties vreedzaam, maar ze ontaardden in rellen en plunderingen.

Mensen verzamelden zich vroeg op de dag met spandoeken waarmee ze opriepen tot een ja-stem komende zondag. Dan is er een referendum over het schrappen van de grondwet die nog stamt uit de tijd van dictator Pinochet, die Chili regeerde van 1973 tot 1990. Een nieuwe grondwet was een van de eisen die bij de demonstraties vorig jaar ook naar voren kwam.

Toen begonnen de protesten op 18 oktober, en duurden ze voort tot half december. Chilenen gingen in het hele land de straat op en eisten hervormingen van het pensioenstelsel, de gezondheidszorg en het onderwijs. Rellen en plunderingen veroorzaakten toen miljarden dollars aan schade. Het leger ging de straat op om de onrust in te dammen. Het was de eerste keer sinds het terugtreden van de junta dat dat gebeurde.

Volgens de politie waren de demonstraties van zondag veel kleiner, maar ze ontaardden in de avond toch in hevige rellen. Supermarkten werden geplunderd en in de hoofdstad kwam het tot botsingen met de politie. Er werden brandende barricades opgeworpen . Gemaskerde mannen gooiden brandbommen naar een politiebureau en kerk. In de vroege avond werd een andere kerk in Santiago in brand gezet.

Waarom juist de kerken in brand zijn gestoken is onduidelijk: