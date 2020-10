Israël en Bahrein tekenen diplomatiek akkoord

Israël en Bahrein hebben een akkoord getekend om officieel diplomatieke betrekkingen met elkaar aan te knopen. Een Israëlische delegatie vloog naar Manama, de hoofdstad van Bahrein, om daar de overeenkomst te tekenen.

De ceremonie was in het bijzijn van een Amerikaanse afvaardiging, onder leiding van minister Mnuchin van Financiën. Israël en Bahrein spraken af te gaan samenwerken op de gebieden van onder meer luchtvaart, technologie, handel en landbouw. Ook zou Israël al het verzoek hebben ingediend om in Bahrein een ambassade te openen.

Het Israëlische bezoek aan de kleine eilandstaat volgt op een ceremonie vorige maand in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Daar spraken Israël en Bahrein onder auspiciën van president Trump al de intentie uit om de banden te normaliseren. Tijdens diezelfde bijeenkomst tekenden ook de Verenigde Arabische Emiraten een diplomatiek akkoord met Israël.

De Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein zijn pas de derde en vierde Arabische landen die Israël officieel als staat erkennen. Tot dusverre hadden alleen Egypte - sinds 1979 - en Jordanië - sinds 1994 - formele betrekkingen met Israël.

Steun en kritiek

In de Israëlische politiek is brede steun voor de akkoorden. Maar in de Arabische wereld klinkt veel kritiek. Arabische landen hadden eerder met elkaar afgesproken Israël pas te erkennen als de Palestijnen een eigen onafhankelijke staat zouden hebben bereikt. Palestijnse leiders noemden het akkoord tussen Israël en de Golfstaten, door de betrokken landen de 'Abraham-akkoorden' genoemd, dan ook een steek in de rug.

Toch komen de officiële diplomatieke banden niet helemaal uit de lucht vallen. De afgelopen jaren wisten Israël en de Golfstaten elkaar onder de radar al steeds beter te vinden, onder meer omdat Iran een gemeenschappelijke vijand is in de regio.

Na de ceremonie in Manama reist de Amerikaanse delegatie door naar de Verenigde Arabische Emiraten. Dinsdag vliegen de Amerikanen vervolgens mee naar Israël met een delegatie van de Verenigde Arabische Emiraten. Het zal voor het eerst zijn dat een officiële delegatie uit de Emiraten Israël bezoekt.