Kritiek op coronabeleid wordt steeds vaker huis-aan-huis verspreid

Zijn De Andere Krant en Gezond Verstand pro-Russisch?

De Andere Krant ging in 2018 van start met lovende woorden over president Poetin en vertelde de Russische versie van de annexatie van de Krim, de oorlog in Oost-Oekraïne en de steun voor de Syrische president Assad.

Een van de redacteuren schrijft ook voor het Russische staatsmedium Sputnik. En NRC onthulde dat op een symposium van de krant onder anderen Aleksandr Malkevitsj sprak. Die was eerder betrokken bij destabilisatiecampagnes in het buitenland, onder andere via het Internet Research Agency, de trollenfabriek in Sint Petersburg die een rol speelde bij inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

Volgens Ben de Jong, onderzoeker aan de Universiteit Leiden en kenner van de Russische inlichtingendiensten, is het een aloude strategie van Moskou om lokale media in het buitenland te gebruiken voor propagandadoeleinden. "Je kunt je desinformatie het beste laten verspreiden door autochtonen. Als je in 2016 goed ging kijken naar die misleidende berichten op sociale media over de presidentsverkiezingen zag je vrij snel dat die trollenfabriek in Sint Petersburg erachter zat. Ze vergaten soms lidwoorden die het Russisch niet kent, het kwam toch minder authentiek over."

"Als je desinformatie wil verspreiden is het handig als het aansluit bij iets dat al bestaat. Als het uit het niets komt, is het niet zo overtuigend. Na de moord op Kennedy liet de KGB bevriende journalisten schrijven dat de CIA erachter zat. Waarom? Omdat veel mensen dat toch al dachten. Zo gaat het nu ook. Er is veel onvrede over het coronabeleid, daar kun je op aanhaken."

Ook in Gezond Verstand gaat het veel over Rusland. In de eerste editie wordt de vergiftiging van de Russische oppositieleider Navalny besproken onder de kop 'De Navalny sluipmoordfantasie'. Voor verkiezingsfraude in Wit-Rusland door de Rusland-gezinde president Loekasjenko is geen bewijs, stelt het blad even verderop.

Hoe worden de alternatieve media betaald?

De Andere Krant en Gezond Verstand onderscheiden zich door hun grote oplage. Dat kost veel geld. NRC-journalisten die onderzoek hebben gedaan naar De Andere Krant, hoorden van Sander Compagner in 2018 dat een oplage van de gratis krant, toen nog 50.000 exemplaren, 6500 euro kostte. De veel hogere oplages kosten waarschijnlijk een veelvoud daarvan.

De drukkosten worden nog niet terugverdiend met abonnementen. Het geld komt nu van "een aantal sponsoren", zegt Karel Van Wolferen bij Café Weltschmerz. "Die hebben zich de afgelopen jaren laten zien omdat ze belangstelling hebben in wat ik heb gedaan en wat wij dus samen doen."

Of Rusland de bladen financieel steunt is niet bekend. Volgens van Wolferen is Gezond Verstand niet een stichting is "die steunt op ngo's of die gesteund wordt door welke overheid dan ook". Als buitenlandse mogendheden anoniem zouden willen doneren, zouden ze dat echter ook via rekeningen in Nederland kunnen doen. "Maar dat weten we niet", zegt Ben de Jong. "Als de Russen meebetalen, zal dat moeilijk te traceren zijn. Dat gaat bijna altijd via via."

Toen de NOS Van Wolferen belde zei hij geen tijd te hebben om vragen te beantwoorden, omdat hij het "erg druk heeft met het tweede nummer".