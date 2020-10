Vliegvakantie toont grote afstand koning tot samenleving

Naar verwachting komt de koning vandaag noodgedwongen terug op eigen bodem. Enkele uren na aankomst in Griekenland zag hij zich genoodzaakt rechtsomkeert te maken. "We zullen onze vakantie afbreken", liet hij in een verklaring weten. "We zien de reacties van mensen op berichten in de media. En die zijn heftig, en die raken ons."

Foto zonder afstand

Tijdens de zomervakantie, ook in Griekenland, leidde een foto van het koningspaar al tot rumoer. Daarop was te zien dat Willem-Alexander en Máxima onvoldoende afstand hielden van de eigenaar van het restaurant waar ze hadden gegeten. Al snel lieten ze in een reactie weten "in de spontaniteit van het moment" niet goed op de afstand te hebben gelet. "Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen." Daarmee was toen de discussie gesloten.