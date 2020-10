Ruim 22 miljoen Amerikanen hebben hun stem vervroegd uitgebracht

In de Verenigde Staten maken aanzienlijk meer kiezers gebruik van de mogelijkheid om eerder dan de verkiezingsdag hun stem uit te brengen. Met nog tweeënhalve week tot de presidentsverkiezingen hebben ruim 22 miljoen mensen hun stem al uitgebracht, per post of door hun stembiljet vervroegd in te leveren.

Dat is evenveel als 16 procent van het totale aantal stemmen bij de verkiezingen in 2016, blijkt uit cijfers van het Elections Project. In dat jaar waren rond dit moment bijna 6 miljoen vroege stemmen uitgebracht.

In swing state Ohio zijn al ruim 2,3 miljoen stembiljetten per post ingeleverd, twee keer zoveel als in 2016. Het grote aantal vroege kiezers leidt op sommige plaatsen tot lange wachtrijen.

Een van de redenen voor het grote aantal vroege stemmers is dat kiezers vanwege de coronapandemie drukte willen vermijden. Tot nu toe is de helft van de stembiljetten per post afkomstig van kiezers ouder dan 64 jaar.

Meer Democraten dan Republikeinen

Volgens het Elections Project hebben tot nu toe meer geregistreerde Democraten dan Republikeinen hun stem uitgebracht. De registratie zegt niet per se iets over hun stemgedrag of de uiteindelijke uitslag. Bovendien houden beide partijen rekening met een grote hoeveelheid Republikeinse stemmen op de verkiezingsdag.

Verwacht wordt dat dit jaar zo'n 150 miljoen Amerikanen gebruikmaken van hun stemrecht, zo'n tweederde van het totaal aantal stemgerechtigden. Daarmee zou het procentueel gezien de hoogste opkomst in ruim een eeuw kunnen worden.

President Trump zei eerder dat stemmen per post fraude in de hand werkt en dat het voor andere landen makkelijker is om de verkiezingen te beïnvloeden. Hij leverde geen bewijs voor zijn beweringen.