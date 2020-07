Trump oppert uitstel verkiezingen 'om fraude te voorkomen'

In mei markeerde Twitter enkele tweets van Trump over het briefstemmen als "misleidend". Volgens het platform gaf Trump in zijn berichten geen argumenten voor zijn bewering dat stemmen per post leidt tot stemfraude. De president reageerde daar toen furieus op. Twitter had zich onterecht in de verkiezingscampagne gemengd en de vrijheid van meningsuiting ondermijnd, zei hij. Ook in zijn nieuwe tweets onderbouwt Trump zijn claims overigens niet.

Grootste economische krimp ooit

De suggestie van Trump om de verkiezingen uit te stellen komt op de dag dat bekend werd dat de Amerikaanse economie het afgelopen kwartaal een flinke dreun heeft gehad. Van april tot juni kromp de economie met 9,5 procent, de grootste krimp ooit.

De economie in de VS heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. Daardoor gaven huishoudens veel minder uit en investeerden bedrijven minder dan normaal. Als de economie de komende kwartalen in hetzelfde tempo blijft krimpen, zal er op jaarbasis sprake zijn van een teruggang van 32,9 procent. Dat is iets minder dan werd gevreesd: economen hielden rekening met een krimp van meer dan 34 procent.