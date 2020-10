Koning Albert 'verheugd' over ontmoeting Filip en Delphine

Voor het eerst heeft de Belgische oud-koning Albert van zich laten horen in verband met zijn buitenechtelijke dochter Delphine. Hij liet weten dat hij en koningin Paola "verheugd" zijn dat hun zoon, koning Filip, zijn halfzus heeft ontmoet.

"Mijn echtgenote en ik zelf zijn verheugd over het initiatief van de koning", laat Albert weten. "Het begin van betere tijden voor ons allen en in het bijzonder voor Delphine."

Niet genoeg

Gisteren werd bekend dat koning Filip op 9 oktober voor het eerst een ontmoeting heeft gehad met zijn halfzus Delphine, die zich sinds kort 'prinses van België' mag noemen. Koning Albert hield jarenlang vol dat hij niet de biologische vader van Delphine is. Nadat hij door de rechter gedwongen werd dna af te staan zei hij in januari niet langer te zullen betwisten dat hij haar vader is.

Maar die erkenning was voor Delphine niet genoeg. Ze spande een rechtszaak aan waarin ze eiste dat ze net zo wordt behandeld als de andere kinderen van de koning. Het Brusselse hof ging daarin mee en oordeelde begin deze maand dat zij zich prinses van België mag noemen. Ook haar kinderen, Oscar en Josephine, kregen daarmee de titels prins en prinses van België.

'Duidelijke stappen vooruit'

De ontmoeting tussen Filip en Delphine werd niet verwacht en was groot nieuws in België. Royaltywatcher Marlène de Wouters denkt dat er ook een ontmoeting tussen vader en dochter zit aan te komen. De mededeling van koning Albert toont volgens haar aan dat hij de situatie accepteert en dat ook koningin Paola zich erbij lijkt te hebben neergelegd.

"Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, maar het zijn toch duidelijke stappen vooruit", zei ze op de Belgische zender Radio 1.