Ministers: reis niet tussen Nederland en België

Nederland en België roepen inwoners op niet de grens over te steken, tenzij dat echt noodzakelijk is. Dat staat in een verklaring van minister Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Verlinden.

Omdat het aantal coronabesmettingen in beide landen de laatste tijd oploopt, wordt geadviseerd niet voor je plezier de grens over te gaan: "Dat betekent dus even niet op bezoek gaan bij onze Belgische buren, ga niet de grens over als dat niet hoeft", schrijft Grapperhaus.

Minister Verlinden benadrukt dat de grens oversteken "voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen" de verdere verspreiding van het virus aan beide kanten van de grens aanwakkert. "Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, dus moeten wíj het wel doen", aldus Verlinden.

Grens niet gesloten

In de eerste coronagolf sloot België de grens met Nederland om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Alleen mensen met een speciaal vignet die een vitaal beroep hadden, mochten toen de grens over.

Het leidde tot soms opmerkelijke beelden. Zo werden op sommige plekken containers geplaatst of bergen zand gestort om de grensovergang te blokkeren.

Daarvan is nu nog geen sprake. Voorlopig blijft het bij een dringende oproep van beide landen. De ministers benadrukken dat het advies bedoeld is om latere, strengere maatregelen te voorkomen.